「M―1グランプリ2025」準優勝コンビのドンデコルテ小橋共作と渡辺銀次が、サバンナ八木のYouTubeチャンネル「サバンナ八木FP1級事務所」(8日配信)に出演した。 【写真】FP1級を持つサバンナ・八木真澄「ブラジルの人、聞こえますかー！」 昨年12月21日にM―1決勝があり、それから3カ月後というなかで収録。コンビは「先月からギャラが入って。何不自由ないくらいいただいています」と語った。八木が1年前の