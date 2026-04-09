備前市提供 備前市三国地区財産区とJR貨物が9日、森づくりに関する協定を結びました。 備前市役所で調印式が行われ、財産区の管理者の長粼信行市長とJR貨物の犬飼新社長が協定書に署名しました。備前市によりますと、協定では、財産区が持つ備前市吉永町加賀美地区の0.35haの土地でJR貨物の社員らがイロハモミジ等の植栽、自然観察、環境教育等を行うということです。