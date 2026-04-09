八戸が栃木SCに3-0で勝利、最下位を脱出して折り返し明治安田生命J2・J3百年構想リーグは、4月8日に第1節延期分の栃木SC対ヴァンラーレ八戸の一戦を行った。ホームの栃木は勝利すれば4位に浮上できる一戦だったが、アウェーに乗り込んだ八戸が3-0で勝利し、最下位を脱出している。完勝した八戸は、クラブの公式Xで「サポーターの皆さんと掴んだ勝ち点3！たくさんの応援ありがとうございました！」と、最下位脱出を喜んだ。ま