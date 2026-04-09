9日朝、山形市の住宅街でトラックの荷台が燃える火事がありました。これは9日午前8時半ごろ山形市で撮影された映像です。次の瞬間。「バン」爆発でしょうか、トラックの荷台から勢いよく炎が上がります。現場は、山形市元木2丁目の産業廃棄物の収集・運搬を行う会社が管理する駐車場で、周辺には住宅などが並びます。警察や消防によりますと、9日午前8時半前、「トラックが燃えている」と出勤してきた男性から119番通報がありまし