8日夕方、河北町のサクランボ畑でビニールハウスの修復作業をしていた80歳の男性が6メートル下の地面に落下し、病院に搬送されました。男性は搬送時に意識がありましたが、その後、容体が急変し、死亡しました。8日午後5時半ごろ、河北町溝延のサクランボ畑で近くの農業・後藤浩一さん（80）がビニールハウスの修復作業中に、地面に転落したと後藤さんの近くで別の作業をしていた妻から119番通報がありました。