サンリオが、2026年で41回目を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントを実施。スペシャルゲストとして、5人組ダンスボーカルグループM!LKから、「クロミ」推しの曽野舜太さんと、「シナモロール」推しの吉田仁人さんが登壇されました☆ 「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントレポート スペシャルゲストとして、M!LKの曽野舜太さんと吉田仁人さ