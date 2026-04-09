スマートフォンユーザーなら、誰もが一つは持っているモバイルバッテリー。しかし、連日のように発火事故が報じられると、「本当に安全なのだろうか」と不安になるものです。では、そもそもなぜ火災が起きるのでしょうか。信頼性の高い商品を選ぶためにやるべきこととは――。家電ライター・藤山哲人さんに解説してもらいました。（全3回の1回目／続きを読む）【実際の様子】「これは恐ろしい…」モバイルバッテリーが発火する様