【新華社国連4月9日】国連のグテレス事務総長は8日、報道官を通じて声明を発表し、イスラエルが同日レバノン全域で大規模な攻撃を行ったことを強く非難した。声明は、今回の攻撃で子どもを含む民間人数百人が死傷し、民間施設に被害が出たと指摘。攻撃によって民間人を死に至らしめたと強く非難し、死傷者が増え続けることに深い衝撃を受けたとした。