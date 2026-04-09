◇サザン・リーグノックスビル8―7ロケットシティ（2026年4月8日ノックスビル）右膝痛で開幕から負傷者リスト（IL）入りしているカブス・鈴木誠也外野手が、傘下2Aノックスビルでのリハビリ出場を終えた。本拠地でのロケットシティ戦に「2番・DH」で臨み見逃し三振、四球の2打席で交代。5試合で14打数6安打の打率・429と順調な調整ぶりをみせ、10日（日本時間11日）の本拠地でのパイレーツ戦でメジャー復帰する予定だ