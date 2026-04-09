〈「最も危険なのは…」モバイルバッテリーはなぜ発火する？ 安全に使うために、「絶対に選んではいけない」製品〉から続くスマートフォンユーザーなら、誰もが一つは持っているモバイルバッテリー。しかし、連日のように発火事故が報じられると、「本当に安全なのだろうか」と不安になるものです。家電ライター・藤山哲人さんに、最悪の事態になる前に利用を中断するための“見極め方”を解説してもらいました。（全3回の2回目