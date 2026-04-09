藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は9日、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で2日目が指し継がれ、午後5時、夕休憩に入った。先手・糸谷で71手まで進み、まだ中盤戦が続いている。ここまで駒の損得はないが手番は藤井。そして、自陣へ引き付けた角が左右をにらむ。67手目にようやく居王を避けて4筋へ王を寄った糸谷陣は、その金銀が2、3筋と7、8筋に分断。対