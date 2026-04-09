歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。傷だらけの自身の足を公開した。8日に全国ツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026-Scapegoat-」の幕開けとなる東京公演を終えた浜崎は、ストーリーに「一緒にツアーの幕開けへ向けて闘い抜いてくれた、汚くて腫れ上がってぶっといけど誇らしいでしかない傷だらけの脚」と汚れ、あさなどができた両足のショットをアップ。「またあらためてゆっくり書かせていた