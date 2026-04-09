〈“発火事故”相次ぐモバイルバッテリー…使用中に決して“見落としてはいけない”4つのこと「いつ火を噴いてもおかしくない」「焦げたような異臭が…」〉から続くスマートフォンユーザーなら、誰もが一つは持っているモバイルバッテリー。しかし、連日のように発火事故が報じられると、「本当に安全なのだろうか」と不安になるものです。【実際の様子】「これは恐ろしい…」モバイルバッテリーが発火する様子。必ずリスクを把