〈「誰だって、秘密を抱えている」孤独、死、性愛と情熱――作家・小池真理子さんが紡ぐ繊細な心の機微〉から続く小池 真理子『日暮れのあと』(文春文庫)日々を大切に過ごしながら、執筆活動にいそしむ作家・小池真理子さん。静かな木立の中に建つ、軽井沢の瀟洒な小池真理子邸で、とっておきの秘話を伺いました。【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆一番のお気に入りは「夜の庭」――『日暮れのあと』で小池さんが読者に