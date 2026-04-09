俳優のキム・スヒョン、チョン・ジヒョンが主演する韓国ドラマ『星から来たあなた』（ノーカット日本語字幕版／全21話／2013年）が、あす10日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜金 前6：00〜7：25）【場面ショット】キム・スヒョン＆チョン・ジヒョン、キス寸前ショット同作は、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン（キム・スヒョン）が地球で出会った、最初で最後の恋を描く、ちょっ