◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー巨人(9日、マツダスタジアム)1勝1敗で迎えた同一カード3戦目。巨人のスタメンが発表されました。巨人は打順を入れ替え、「1番・セカンド」で浦田俊輔選手、「2番・センター」で松本剛選手をラインアップ。3番には前日逆転HRを放った泉口友汰選手が続きます。先発投手は則本昂大投手。受けるキャッチャーは前回登板同様、山瀬慎之助選手となっています。▽対する広島のスタメン1(中)大盛穂2(右)中村奨