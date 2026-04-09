神奈川県川崎市の製鉄所で、クレーンの解体工事中におもりが落下して5人が転落し3人が死亡した事故で、死亡した1人の遺族が9日、取材に応じ「怒りしかない」などと話しました。「JFEスチール東日本製鉄所」で7日、解体工事中に足場が崩れて男性作業員5人が転落し3人が死亡した事故で、9日も行方不明となっている1人の捜索が行われましたが、発見には至っていません。また、死亡した小池湧さんの遺族が9日、日本テレビの取材に応じ