元お笑いコンビ「和牛」の水田信二（45）が4日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜後1・00）に出演。初めて訪れたイタリア料理店で、頼むべきメニューを明かした。同番組では「麺大好き芸人の推し麺まつり」を企画。ラーメンを推す「シャンプーハット」てつじ、パスタを担当した水田、うどん派「アキナ」山名文和が集結。それぞれの魅力を熱血プレゼンした。その中で、水田は「コレがうまかったら間違いないみたいなメニュー