9日の衆議院本会議で、参政党の豊田真由子議員が、デジタル化の補助金の不正受給問題を取り上げた。【映像】強い口調の豊田議員に「いい質問だ！」（実際の様子）豊田議員は「人手不足の深刻な状況を考えるとDX化による生産性の向上が不可欠です。しかしDX化といえば何でも簡単に公費がばらまかれるという現状は大きな問題です。実際にこれまで多くの補助金が投入されても必ずしも生産性向上につながっていないケースやベンダ