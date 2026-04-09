人気女子プロゴルファー、臼井麗香が６日、インスタグラムを更新。５日に京セラドーム大阪で開催された「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）に出演したことを報告した。ツアー１勝の実績がある臼井は「３回目となる今回は姉妹で出させて頂きました」と、妹で女子ゴルファー臼井蘭世との２ショットを投稿。「今シーズンシード復活に向けてトレーニングを沢山してきましたのでムチムチ