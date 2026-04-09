タレントのビビる大木（51）が9日、三宅裕司（75）率いる熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」の製作発表会見に出席した。会見中に舞い込んできたビッグニュースに「うれしいですね！」と笑みがこぼれた。この日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定した。ビビるは幕末好きが高じて、2013年に高知県土佐清水市