元レースクイーンでモデルの相沢菜々子（29）が9日、Xを更新。グラビア撮影のオフショット動画を投稿した。相沢は「わたしが地上最強です週プレ見てね」と、グレーのレオタード姿でベッドとベッドの間で開脚する動画をアップした。ファンやフォロワーからは「ベッドの隙間にあおむけになりてーーーーーー」「いいもの見ちゃったな」「軟体菜々子すごい」「股関節もげるんじゃないか心配」などのコメントが寄せられている。福岡県