米軍の「空飛ぶ指揮所」が大破！ 深刻な“残り15機”の現実アメリカおよびイスラエルによる対イラン爆撃作戦が開始されてから、ほぼ一か月を迎えようとしていた2026年3月27日、アメリカ空軍において看過し得ない重大な損失が発生しました。サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地に展開していたE-3G「セントリー」早期警戒管制機（AWACS）が、イラン側の攻撃により大破したのです。【画像】ディスプレイ大きいな！ これがE-