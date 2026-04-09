全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西小山のスペイン料理店『ジャカランダ』です。たくさんの具材が響き合う旨さにほっこりアンティークの家具に作家ものの器たち、それに壁には本誌『おとなの週末』でもお馴染みの森山大道氏の写真が飾られている。それらがセンス良くまとまりつつも、気軽に1杯と立ち寄りたくなる感じ。普段着の気分にはこんな店が一番だ。それはこち