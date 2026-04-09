きのう夕方、山形県河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの補修作業をしていた８０代の男性が６メートル下の地面に転落し、死亡しました。 【画像】事故現場 死亡したのは、河北町溝延の農業の男性（８０）です。 警察によりますと、男性は、きのう午後５時半ごろ河北町溝延の自身が所有するさくらんぼ畑でビニールハウスの骨組みにのぼりハウスの補修作業をしていたところ、およそ６メートルの高さか