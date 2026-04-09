創部８０周年を迎えたスキージャンプの名門、雪印メグミルクスキー部が北海道神宮で必勝祈願を行いました。北海道神宮を訪れたのは、創部８０年の歴史を誇る雪印メグミルクスキー部です。伊東大貴監督や６人の選手たちが必勝を祈願しました。数々の名ジャンパーを輩出してきた雪印ですが、２月のオリンピックに出場した選手はゼロ。選手たちは名門のプライドを胸に４年後、次なる大舞台を見据えています。