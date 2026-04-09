就任からまもなく2週間となる石川県の山野之義知事が9日、初めて定例の記者会見に臨みました。これまでに奥能登4つの市と町をはじめ、県内15の自治体トップと意見を交わした山野知事。自身の目玉公約である「移動知事室」の必要性を改めて強調しました。5分前に入室 初回は打ち合わせを念入りに…会見の5分前、県職員と念入りに打ち合わせを行うなど、終始、慎重な姿勢を見せ、会見場に現れた山野知事。会見で使う指差し棒を手にす