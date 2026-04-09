実業家の黄皓さんは4月5日、自身のInstagramを更新。新しい“相棒”を公開しました。【写真】黄皓の新しい“相棒”とは？「黄皓さんにお似合いです」黄皓さんは「うちの新しい相棒」とつづり、シルバーのフェラーリとの写真を8枚投稿。新しく手に入れた愛車とのクールなショットを披露しています。1〜3、7枚目は桜をバックに自身とフェラーリが一緒に写っており、ファッション誌のような洗練されたカットです。また、「普段はファ