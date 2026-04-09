はるやま商事は、4月10日から、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の新作として、過酷な夏の環境下でも快適さと品格を両立する「涼感ストレッチセットアップ」を、全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、はるやまでのみ購入できるオリジナルラインアップとなっている。近年の猛暑に対応し、外気の熱を遮断する遮熱効果とUVカット機能を備えた高機能素材を採