左から：「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「同 チョコ＆ストロベリー」森永乳業は、チョコを贅沢に味わえる新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズのアイスの味わいとパッケージデザインのリニューアルを行い、4月13日からエリアを全国に拡大して発売する。「Variche（バリッチェ）」シリーズは、分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新体験カップアイス。昨年3月に東海・北陸エリア限定で発売