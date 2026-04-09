「なめらか チータラ ピザポテトの風味」なとりは、「なめらか チータラ ピザポテトの風味」を4月20日から期間限定で新たに発売する。「チータラ」は常温保存でいつでもどこでも手軽に楽しめるロングセラー製品として、多くの消費者に支持されている。近年は、なめらかな食感が特長のチルドタイプ「なめらか チータラ」を発売し、こちらも好評を得ている。今回、1992年から親しまれてきたカルビー「ピザポテト」とのコラボレーショ