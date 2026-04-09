お笑いコンビのジャングルポケット・太田博久の妻で、モデル・タレントの近藤千尋が9日、自身のインスタグラムを更新。小学生になった次女の入学式に夫婦で出席したことを報告し、“入学式コーデ”の2ショット写真を公開した。【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショット近藤は「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎