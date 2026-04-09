自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度」導入から1週間。各地で摘発が相次ぎ、交通ルールを守る風潮が醸成されつつあるなか、まったく別の角度から思わぬ問題が浮上しているという。【写真】名門私立小の入学式…一般人に混ざってオーラ満点のゆず北川・高島彩夫婦「放送禁止になるんですかね」「あの名曲がひそかに不安視されているのです」（スポーツ紙記者、以下同）人気フォークデュオ『ゆず』のメジャーデビューシ