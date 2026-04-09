巨人は10日のヤクルト戦（東京ドーム）の試合前にM―1グランプリ2025王者の漫才コンビ「たくろう」が登場し、始球式などを行うと発表した。「たくろう」の2人は3月14日のファーム・リーグ開幕戦（ジャイアンツタウンスタジアム）前に、今回の始球式をかけた「ストライクチャレンジ」に挑戦。見事にストライク投球を披露し、今回の始球式権を獲得した。他にスペシャル漫才も披露する予定となっている。きむらバンドは「人の夢