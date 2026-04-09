【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷はブルージェイズ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回１失点（自責点０）で勝ち負けつかず。打者では無安打２四死球で、昨季から４３試合連続出塁とし、日本選手最長に並んだ。ブルージェイズの岡本は無安打。試合はブルージェイズが４―３で勝った。ホワイトソックスの村上はオリオールズ戦で１安打を放ち、チームは３―５で敗れた。遠征が