倒木が相次いでいる、東京・世田谷区の砧公園で、園内のすべての樹木約5000本を対象とした緊急点検が始まりました。宇佐美輝記者：こちらの公園では木の長さを測ったり、叩いたりするなど樹木診断が行われています。砧公園では3月、倒れた桜の木の下敷きになった女性がケガをしたほか、今月に入っても倒木が相次ぎ東京都は9日から緊急点検を始めました。対象は公園内にある高さ3メートル以上の樹木の全て約5000本で、ほとんどの木