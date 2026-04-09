自慢話ばかりしてくる相手にどう対応すればいいか。作家のマティアス・ネルケさんは「自慢話には控え目な質問で返すのがお勧めだ。具体例を2つ紹介しよう」という――。※本稿は、マティアス・ネルケ『私を消耗しない賢明な態度』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■“控え目な表現”が力を発揮する3つの条件アンダーステイトメントとは何