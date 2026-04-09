書類選考で受かる人と落ちる人は何が違うのか。転職ライター・安斎響市さんは「相手への思いやりが大事だ。転職活動において、書類選考の応募書類は、ラブレターのようなものと考えるといい」という――。（第1回）※本稿は、安斎響市『すごい転職の極意』（ソーテック社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■履歴書より大切な「職務経歴書」「履歴書」と一緒