面白い人生を生きるには何をすればいいか。医師の和田秀樹さんは「自分が頭のなかで考えていることに縛られないためには、実験して試してみることだ。私はこれまで700〜800冊の本を書き、そのなかにはベストセラーになった本もあるが、どの本も実験だと思って書いている」という――。※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです -