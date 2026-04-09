【HyperX Clutch Tachi】 5月下旬 発売予定 価格：30,800円 日本HPは4月9日、ゲーミングブランド「HyperX」の最新ラインナップを発表した。本稿では、そのなかで今回実機初公開となったレバーレスアーケードコントローラー「HyperX Clutch Tachi」をご紹介する。発売時期は5月下旬、価格は30,800円。 「HyperX Clutch Tachi」は、HyperX初