名古屋・栄で最も高いビルが完成。内部の一部が公開されました。 【写真を見る】名古屋･栄で“最も高い”ビル ｢ザ･ランドマーク名古屋栄｣ 一部公開 地下鉄栄駅と直結 ｢100年愛されるプロジェクトに｣ 地上41階、地下4階建ての「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、高さ211メートルと、栄エリアで最も高いビルになります。 低層階は、J.フロントリテイリンググループが手がける商業施設「HAERA（ハエラ）」と