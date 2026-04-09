全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ、１２日後楽園で開幕）」を前に、前年度覇者の斉藤レイ（３９）が連覇を誓った。レイは３冠ヘビー級王者、宮原健斗ら強豪ひしめくＡブロックにエントリー。９日都内で開かれた会見に出席すると「今までこのＣＣを２年連続で優勝した選手はそう何人もいねえ。そしてその誰もがプロレス界の歴史に名を残すような伝説的な選手ばかりだ。どうせここにいる誰も俺が