全国の書店員がいちばん売りたい本を投票で選ぶ「2026年本屋大賞」（第23回）の受賞作が4月9日、発表され、翻訳小説部門の大賞にメリッサ・ダ・コスタさんの『空、はてしない青』（山本知子訳、講談社）が選ばれました。好書好日の記事から主人公たちと一緒に旅をしている気分『空、はてしない青』は2018年にネット上で発表されて話題となり、フランスで刊行された小説。若年性アルツハイマーに冒された青年が、余命2年と宣告