BIGBANG出身の歌手T.O.Pが、女優ナナと共演した新曲のミュージックビデオのスチールカットを公開し、圧倒的なオーラを放った。4月9日、T.O.Pは自身のSNSに複数の写真を投稿した。【写真】ナナ、T.O.Pの脚の間から…!?公開された写真は、8日に公開されたT.O.Pの初ソロフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のダブルタイトル曲『Studio54』のミュージックビデオ撮影現場のスチールだ。今回のミュージックビデオで最も注目を集めたのは、