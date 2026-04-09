イトーヨーカ堂は、自社運営のフードコートブランド「ポッポ」と共同開発した冷凍食品の新商品11品目を4月6日より、イトーヨーカドーやヨークフーズなど、計196店舗で順次発売開始している。同社では2026年度、冷凍食品の既存店売上高で前年比約1割増を目指しており、知名度のある「ポッポ」ブランドを活用することで、軽食カテゴリーの強化を図る方針だ。同日、東京都大田区のイトーヨーカドー大森店で商品発表会を開き、デイリー