ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優のチャウヌの税金問題は、芸能界だけで終わらなかった。チャウヌが巨額の税金を納付し、二度目の謝罪まで行ったが、今度は兵役中の「軍楽隊」配置の適正性を見直してほしいという民願まで出たからだ。【注目】チャウヌ、全額納付も人々の視線は冷たいまま芸能人の脱税疑惑や追徴課税は、それ自体でも十分大きなニュースだ。だが、今回のチャウヌの騒動がさらに重く見えるのは、議論が単なる