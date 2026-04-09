【モデルプレス＝2026/04/09】ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画「モンスターズ・インク」公開25周年を祝うスペシャルカフェが東京・表参道に登場。4月23日から6月28日までの期間限定オープンとなる。【写真】「モンスターズ・インク」世界観あふれるコラボメニュー◆「モンスターズ・インク」世界観あふれるコラボフード＆ドリンク「モンスターズ・インク」は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画