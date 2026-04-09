味の素AGFは4月7日から9日まで、上賀茂神社(賀茂別雷神社、京都市)で体験型催事「京都の四季を味わう神山湧水(こうやまゆうすい)珈琲会 〜桜香る 春のカフェ体験〜」を開いている。上賀茂神社との10年超の文化事業の一環で、「神山湧水珈琲」ドリップパック奉納25万杯突破を記念した催し。桜銘木巡り特別参拝、香守づくり体験ワークショップ、和菓子とのペアリングを通じて、コーヒーの新たな飲用シーンを提案した。参加者は事前応