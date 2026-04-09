4月9日16時より予約開始 【ディスクアニマル タカディスクセット】 8月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル オオカミディスクセット】 9月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル サルディスクセット】 10月 発売予定 価格：9,240円 バンダイは、玩具「ディスクア