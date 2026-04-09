春季高校野球千葉県大会（１８日開幕）の組み合わせが９日、決まった。４８チームが出場し、決勝は５月３日。上位３校が、春季関東大会（５月１６日開幕・千葉）の出場権を得る。今春のセンバツで４強入りを果たした専大松戸は、シードで２回戦から登場。１９日の第１試合（県野球場）で八千代―千葉経済大付の勝者と初戦に臨む。昨夏の千葉大会を制した市船橋は、１８日の第１試合（県野球場）で成田と１回戦で激突する。